الجزيرة الإماراتي يودع دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام بیرسبولیس

كتب: علي الزيني

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، دوري أبطال آسيا، بعد أن تعرض للخسارة أمام مستضيفه بيرسيبوليس الإيراني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد آزادي في طهران، ضمن إياب دور الـ16 للبطولة.

وتأهل بيرسيبوليس إلى دور الثمانية، بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه، بعد الخسارة 2-3 أمام الجزيرة يوم الاثنين الماضي، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني، افتتح بيرسيبوليس التسجيل في الدقيقة 63، عن طريق أحمد نور الله من تسديدة قوية، من خارج منطقة جزاء الجزيرة.

ولم يفرح الفريق الإيراني طويلاً بتقدمه، بعدما رد روماريو ريكاردو دا سيلفا بهدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 70، بتسديدة أرضية مفاجئة، لتشتعل أجواء المباراة.

وضغط بيرسيبوليس بكل قوته الهجومية، وحاصر دفاع الجزيرة الذي ارتكب خطأ في تشتيت إحدى الكرات، لتتهيأ أمام سيد جلال حسيني، ويسددها مباشرة في المرمى مسجلا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الإيراني، بهدفين لهدف، ويتأهل لدور الثمانية.

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