باريس سان جيرمان يعلن تعيين توماس توخيل مدربًا للفريق

كتب: علي الزيني

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تولي الألماني توماس توخيل مسؤولية قيادة الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين خلفًا للراحل أوناي إيمري.

صاحب الـ44 عامًا تولى تدريب بوروسيا دورتموند في عام 2015 حتى 2017، وحقق لقب كأس ألمانيا، والبطولة الوحيدة التي نجح في تحقيقها مع الفريق الأول.

وقضى إيمري سنتين مع باريس سان جيرمان نجح خلالهما في تحقيق الدوري مرة والكأس مرتين، وكأس الرابطة مرة والسوبر مرتين.

ولكن الظهور السيئ للغاية في دوري أبطال أوروبا، جعل رحلة إيمري تنتهي مع باريس سان جيرمان، ليأتي وقت القبطان الألماني، توخيل.

توخيل تحدث عقب توليه المسئولية في تصريحاته مع الموقع الرسمي لسان جيرمان قائلا: "أنه لفخر كبير التواجد هنا وتدريب فريق في حجم باريس سان جيرمان، أتطلع إلى العمل مع الكوكبة الكبيرة جدا من اللاعبين، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أعلى مستوى".

من جانبه تحدث ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن توخيل قائلا: "سعيد للغاية بالترحيب بتوخيل هنا في سان جيرمان، فهو على مستوى كبير جدا وصاحب شخصية قوية ومدهشة".

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