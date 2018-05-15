ديلي ميل: أحمد حجازي سيرتفع سعره بعد المونديال

كتب: علي الزيني

تغنت صحيفة ديلي ميل البريطانية بما قدمه أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، وفريق ويست بروميتش الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالأداء الذي قدمه في موسمه الأول في البريميرليج.

ديلي ميل نشرت تقريرًا يضم أبرز لاعبين من وست بروميتش وسوانزي وستوك سيتي (الفرق الهابطة)، بتواجد أحمد حجازي.

وكتبت ديلي ميل عن حجازي: "حجازي أعلن عن نفسه مبكرا في الدوري الإنجليزي بتسجيله لهدف في أول لقاء له مع وست بروميتش، في موسمه الأول حجز مكانته في إنجلترا، وفي حالة مشاركته بصورة إيجابية مع مصر في كأس العالم، فبالتأكيد سيرتفع سعره".

وأضافت "في الوقت الذي فشل فيه فريق وست بروميتش في تحقيق الانتصارات، ظهر العملاق حجازي بمستوى ثابت نوعا ما، واعترض الكرة 60 مرة من المنافس".

واحتل أحمد حجازى، المركز الـ11 فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتي توج بلقبها نادى مانشستر سيتى، وهو أكثر اللاعبين المصريين مشاركة بالمسابقة، بـ41 مباراة.

وشارك أحمد حجازى لمدة 3387 دقيقة فى موسمه الأول مع وست بروميتش ألبيون بمسابقة الدورى الإنجليزى، لا سيما أن المدافع المصرى شارك فى المباريات الـ38 للفريق بمسابقة "البريميرليج".

وست بروميتش ألبيون هبط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بعدما احتل المركز الـ20 والأخير فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة.

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