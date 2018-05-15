5 أسباب تجعل برج الثور مميزًا في حياتك

أوقات كثيرة أرى الجميع مميزًا لا يشوبه عيب، لكن مع الوقت والمواقف ينكشف كل شىء وأندم كثيرا على التقرب والتعارف والوقت الذي قضيته دون جدوى، لكن مع برج الثور الوضع كان مختلفا للغاية، ففي بداية التعارف خشيت من الخذلان والبعد، ومع الأيام أكتشفت أنه أفضل شخص تعرفت عليه من فترة كبيرة، هل تتساءل لماذا؟ إذا كنت تبحث عن إجابة فإليك 5 أسباب تجعل صاحب برج الثور مميزا في حياتك.

1- موجود دايما

في كل وقت سيكون جانبك ويده في يدك حتى تعبر الأوقات الصعبة والجيدة أيضا، كما أنه يفكر معك في الحلول ولن يسألك عن سبب خطأك، فسوف تشعر معه براحة وحرية في الحديث.

2- حقاني

إذا شعر أن عليه الاعتذار لك عن فعل ما أو موقف سخيف بدر منه، فمؤكد أنه سيعتذر، وهذا الحال ينطبق عليك أيضا فلن يتركك تمشي من أمامه إذا كنت أخطأت في حقه أو في حق المقربين لك، لأنه يرصد لك الخطأ ويطلب منك الاعتذار على الفور والحكمة في التصرف.

3- طبيب عاطفي

إذا اخترق قلبك أحدهم بسهولة وبعد مدة قصيرة قرر الابتعاد دون توضيح الأسباب مؤكد أن "الثور" لن يترك الموقف يمر هكذا، فسوف يبادر بمعرفة الأسباب والوقوف جنبا حتى تتخطى الأمر بسهولة من خلال تقديم النصيحة والتواجد معك باستمرار وكشف الأمور بشكل عقلاني.

4- يجعلك أفضل

لن يهدأ "الثور" إذا كان الشخص الثاني أو الثالث في أى شىء، عملا كان أو علاقة صداقة، ويجعل الحال ينطبق عليك أيضا ويجعل منك شخص مميز وعلى رأس القائمة.

5- يصفي ذهنك دائما

لديه طريقة بارعة في تصفية الذهن وإزالة الضغوطات ومشاكل الحياة من الرأس، تارة يفعلها بالمزيكا الرائعة والهادئة وتارة أخرى من خلال مشاهدة فيلم كوميدي معك.

حقا أن برج "الثور" مميز ويستحق لقب أفضل شخص والأسباب السابقة، هي جزء وليس كل من صفاته وإذا كنت ترغب في معرفة الكثير عنه يمكنك من هنا.

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