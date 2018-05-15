المفاتيح القديمة ماتترميش.. 6 حيل بسيطة لاستخدامها

لدى كل ربة منزل عدة مفاتيح قديمة ضمن كراكيب عديدة تحتفظ بها داخل منزلها، فهي لم تعد صالحة للاستخدام، لكن هل فكرتي يومًا في استخدامها مرة أخرى وتحويلها لقطع ديكور تغير من روتين شكل منزلك، فالأمر بسيط وفكرة تدوير الأشياء التي لم تعد صالحة في الاستخدام داخل منزلك من الأمور المهمة والبسيطة لتغيير روتين منزلك دون دفع تكلفة باهظة، من هذه الاستخدامات.

1- استخدمي مجموعة من المفاتيح القديمة، التي لم تعدي تستخدميها بسبب تغيير الكالون الخاص بالمنزل، أو تغيير المنزل بشكل عام، اجمعي مجموعة من المفاتيح وصممي منها شماعة تساعدك لتعليق الإكسسوارات بشكل منظم بدلًا من رميها في كل مكان، قد يهمك.. زجاجات وعلب البرفان «ماتترميش».. 10 حيل بسيطة لاستخدامها في الديكور

2- جمعي المفاتيح القديمة النحاسية اللون وصممي وحدة إضاءة جديدة ومختلفة تتماشى مع ديكور منزلك، فيمكنك تصميمها للإفطار في شهر رمضان الذي ننتظره بعد أيام قليلة، وتكون أنيقة، فهذه الفكرة تساعدك في تغيير الإضاءة في منزلك وتجعلك تشعرين بالسعادة من تصميم شىء مختلف بنفسك، اعرفي هنا ازاي تستخدمي علب التونة الفاضية في الديكور.

3- مجموعة من المفاتيح المهملة داخل درجك أو وسط كراكيب منزلك يمكنك تجميعها في شكل دائري أو مربع أو طبق توضع به بعض الورود الجميلة التي تضفي بهجة على المكان، أو ضعيها بمفردها فهي قطعة ديكور مميزة وجميلة، ويمكنك أيضًا أن تغيري ديكور بيتك بالصناديق الفاضية.

4- صممي من المفاتيح القديمة شماعة داخل مطبخك لتعليق أدوات المطبخ المهمة التي تستخدميها يوميًا، كل ما عليكي هو تصميم قطعة خشبية ووضع مجموعة من المفاتيح بها ثم ثنيها باستخدام "زراديه" أو "شاكوش".

5- استخدمي مجموعة من المفاتيح القديمة داخل حمامك، لتعليق المناشف الخاصة بأفراد أسرتك، ويمكن تعليقها على باب الحمام، أو في أي ركن من حمامك تختاريه.

6- بعض المفاتيح تكون جميلة الشكل ومختلفة، يمكنك استخدامها ضمن حقيبة الإكسسوارات، فصممي سلسلة منها، هذه الخطوة تصلح إذا كان المفتاح ذات قيمة ومختلفا، واستعيني برباط من الجلد وعلقي فيه المفاتيح وستحصلين على سلسلة مختلفة وجميلة.

بهذه الخطوات تحصلين على أشياء جديدة داخل منزلك باستخدام المفاتيح القديمة التي لا تهتمين بها، تخلصي من الكراكيب واستغليها لتغيير ديكور منزلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا