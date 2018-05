الأربعاء.. محادثات رفيعة بين الكوريتين لبحث تطبيق السلام

المتوسط:

أيدت كوريا الجنوبية الاقتراح الذي قدمته نظيرتها الشمالية لعقد اجتماع رفيع المستوى يوم غد الأربعاء في قرية بانمونجوم الحدودية بين البلدين.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان صحفي الثلاثاء: “ستعقد محادثات رفيعة المستوى بين ممثلي كوريا الشمالية والجنوبية للوقوف في الـ16 من مايو في قرية بانمونجوم الحدودية على سبل تنفيذ بنود إعلان بانمونجوم المشترك حول الازدهار والسلام والوحدة في شبه الجزيرة الكورية”.

واقترحت بيونغ يانغ اليوم عقد المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين لمناقشة إجراءات لاحقة للاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين في لقائهما التاريخي الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة الوحدة الجنوبية صباح الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات ستشكل أول اجتماع بين ممثلي الكوريتين بعد لقاء القمة الذي جمع رئيسي البلدين، الجنوبي مون جيه إن، والشمالي كيم جونغ أون في أبريل الماضي.

