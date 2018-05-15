تركيا تُعلن الحداد لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الثلاثاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلان لحداد وطني في تركيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم الثلاثاء من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

حيث قال أردوغان، «أعلنا حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء في البلاد من أجل التضامن مع إخوتنا الفلسطينيين»، مؤكداً عزم تركيا الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، ومشيرًا إلى تنظيم «تجمع جماهيري ضخم ضد الظلم» يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول، وتجمعات جماهيرية الأحد في ولاية ديار بكر للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، متعهدًا بجعلها بشكل متواصل.

هذا ولفت أردوغان إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ستنظم حملات لجمع مساعدات للفلسطينيين في الدول الأعضاء خلال شهر رمضان المبارك.

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