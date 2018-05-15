مستشار الرئيس الفلسطينى: ترامب مسئول عن القتلى فى غزة

حمل عبد الله الأفرنجي مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع إذاعة ألمانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولية أعمال العنف في قطاع غزة.

وقال الأفرنجي اليوم الثلاثاء لإذاعة "أر بي بي" (برلين براندنبورج) : "ترامب مسئول عن القتلى والاضطرابات وتدمير عملية السلام".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي الذي سمح بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس أمس الإثنين يعد "قيصر روما الجديد. إنه يبت في أشياء ليس لديه أي فكرة عنها ويتخذ موقفا لصالح إسرائيل- أيا كانت الطريقة".

وأشار الأفرنجي أيضا إلى أن ترامب ينفذ السياسة التي يرغبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو.

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