السجن مدى الحياة بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

عين ليبيا

أصدر القضاء التونسي الثلاثا حكمًا غيابيًا بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد إدانته بتهمة القتل العمد في قضايا شهداء وجرحى ثورة 2011 بحسب الأناضول للأنباء.

وأصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامًا متفاوتة متعلقة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها بينها حكم يقضي بسجن الرئيس السابق بن علي مدى الحياة.

كما قضت محكمة الاستئناف بنقض الأحكام الابتدائية الصادرة بشأن هذه القضايا التي شملت 40 متهما وقضت بثبوت إدانة عدد منهم بتهمة القتل العمد والمشاركة فيه.

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