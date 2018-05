مندوب هولندا بمجلس الأمن:قتل الفلسطينيين ضد مبادئ القانون الدولى

المتوسط:

دعا مندوب هولندا بمجلس الأمن الدولى، إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق شفافة ومستقلة للإبلاغ عن الكوارث ونتائج الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتابع:” فقدان الحياة باستخدام الذخيرة الحية من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين أمر لا يمكن قبوله وضد مبادئ القانون الدولى وحقوق الإنسان”.

وأضاف مندوب هولندا بمجلس الأمن، خلال كلمته أثناء جلسة طارئة حول الأوضاع فى فلسطين، أن مستقبل القدس حساس ومعقد للغاية ويجب أن يحل على اساس الدولتين كون المنطقة للمسلمين والمسحيين واليهود ، وتابع:”نحتاج إلى حل فورى للأزمة كونها ليست فى صالح الجميع”، مشدداً على أنه لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين فى القدس، ويجب أن تكون هناك آلية لمراجعة لكل ما يحدث من جانب القوات الإسرائيلية وعدم استخدام القوى المفرطة فى الدفاع عن نفسها”.

