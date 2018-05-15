وزارة الخزانة الأمريكية تُعلن فرض عقوبات جديدة على إيران

عين ليبيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء فرض عقوبات جديدة ضد إيران تشمل حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف وذلك في إطار مواصلة واشنطن تصعيدها ضد طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت بنك البلاد الإسلامي ومقره العراق و3 أفراد آخرين.

يُشار إلى أن إيران كانت قد أبرمت الاتفاق النووي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا في 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.

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