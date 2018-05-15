ميركل تعرب عن قلقها بشأن تصعيد العنف في غزة

صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الثلاثاء، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعربت عن قلقها بشأن تصعيد العنف في غزة بالنظر إلى التطورات الأخيرة هناك.

وقال زايبرت اليوم، إن ميركل أوضحت في الاتصال الهاتفي، أن ألمانيا تتفهم المخاوف الأمنية لإسرائيل، وشددت على ضرورة ألا يتم إساءة استخدام الحق في حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لإثارة اضطرابات، مؤكدة أن العنف يجب ألا يكون وسيلة لتنفيذ أهداف سياسية.

يذكر أن 61 فلسطينيا لقوا حتفهم أمس، الإثنين، خلال اشتباكات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وأصيب أكثر 2700 شخص آخرين. وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، أمس.

وأضاف زايبرت، أن المستشارة الألمانية أكدت أيضا في الاتصال الهاتفي، أن ألمانيا وكذلك فرنسا وبريطانيا لا يزالون يشعرون بالالتزام تجاه الاتفاق النووي مع إيران، طالما أن إيران تستمر في الوفاء بالتزاماتها.

وأشار زايبرت، إلى أن كلا من ميركل ونتنياهو، يساورهما قلق كبير بشأن برنامج الصواريخ الباليستية لإيران، وكذلك الدور الإيراني الذي يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، في سوريا مثلا، والعراق واليمن.

وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في سوريا، أدانت المستشارة الألمانية الهجمات الإيرانية الأخيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان، وأكدت الحق الإسرائيلي في الدفاع عن النفس.

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