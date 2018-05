الخارجية الأردنية: الاحتلال الإسرائيلى أساس الشر ومصدر الصراع فى المنطقة

المتوسط:

شن وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى هجوما كبيرا اليوم الثلاثاء، على دولة الاحتلال الاسرائيلى، وقال أيمن الصفدى إن الاحتلال الإسرائيلى هو أساس كل الشر فى المنطقة ومصدر الصراع وسبب العنف الذى سيتفجر بشكل أكبر إن لم يحصل الفلسطينيون على حقهم فى الحرية والدولة على ترابهم الوطنى وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الصفدى – فى مقابلة مع محطة (سى إن إن) التلفزيونية الأمريكية اليوم – أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة يحب أن تتحرر من القهر وتكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم.

وأدان الصفدى “العدوان اللإنسانى واللاقانونى غير المبرر” ضد المدنيين الأبرياء الذين تظاهروا ضد الاحتلال فى قطاع غزة أمس، والذى ينذر بتدهور أسوأ للأوضاع ما لم ينته الاحتلال ويحصل الفلسطينيون على حقهم فى الحرية والدولة.

وقال: “أبدأ بتقديم أحر التعازى بضحايا العدوان الإسرائيلى اللاإنسانى اللاأخلاقى غير المبرر ضد مدنيين أبرياء تظاهروا ضد الاحتلال.

وأكد الوزير الأردنى فى رد على سؤال حول السبب الذى يجعل من نقل السفارة الأمريكية للقدس عاملا مقوضا للسلام، “أن القدس قضية حساسة جدا وأن الشرعية الدولية تعتبر القدس قضية من قضايا الوضع النهائى يقرر مصيرها بالتفاوض المباشر وفق القانون الدولى الذى يعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: “لذلك عندما يقرر مصير القدس المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود خارج خطة لتحقيق السلام الشامل الذى نريده جميعا فإن ذلك يبعث الرسالة الخاطئة حول التزام المجتمع الدولى إنهاء الاحتلال وإنصاف الشعب الفلسطينى وتلبية حقه الإنسانى الأساسى فى الحرية والاستقلال”.

وقال الصفدى :”علينا جميعا أن ندرك أن الاحتلال هو أساس كل الشر، والسلام لا يبنى على حطام التطلعات المشروعة للفلسطينيين، لا يبنى على الدم وعلى العنف، السلام يبنى على تلبية الحق فى الكرامة والاستقلال والحريّة”، مضيفا: “لذلك فإن أى خطة للسلام يجب أن تلبى حق الفلسطينيين فى الدولة المستقلة”.

وفِى رد على سؤال حول كيفية إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع الأمريكيين قال الصفدى “إنَ العرب جميعا ملتزمون بالسلام وأن ما يطلبه الفلسطينيون هو طرح بناء لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذى يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام”.

وأضاف الصفدي: ” عشية الذكرى السبعين للنكبة، الظلم الأكبر فى العصر الحديث، ترسل إسرائيل الجنود لقتل الأبرياء”، مؤكدا أن القدس الشرقية أرض محتلة يجب أن يزول الاحتلال والقهر من شوارعها وحواريها حتى تظل رمزا للسلام.

وأشار إلى أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى يؤكد دائما أن القدس مفتاح السلام وأنه يجب التعامل مع القدس فى إطار حل شامل تكون فيه القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

