الولايات المتحدة تعمل على إنشاء تحالف دولى لمحاصرة إيران

يبدو أن الإدارة الامريكية عازمة على توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيرانى فى وقت قريب، فحسب تصريحات من الخارجية الأمريكية، جاء فيها أن الولايات المتحدة ستعمل على تأسيس تحالف دولى ضد إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن استراتيجية واشنطن بشأن إيران الإثنين المقبل، مضيفة أنه تمت استضافة سفراء بعض الدول فى واشنطن لبحث الملف الإيرانى.

