بمشاركة الشحات.. العين يودع دوري أبطال آسيا بهزيمة قاسية

كتب: علي الزيني

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

أحرز الهدف الأول للدحيل محمد أحمد غريب لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، وأضاف الهدف الثاني يوسف العربي في الدقيقة 30، وعزز إسماعيل محمد تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 54، وسجل يوسف العربي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 86، بينما أحرز عمر عبد الرحمن "عموري" هدف العين الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

جاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر الدحيل على الكثير من فتراتها، ولم يجد صعوبة كبيرة في تحقيق فوزه الكبير بعدما تسيد مجريات الأمور من بداية المباراة حتى نهايتها، فيما ظهر الفريق الإماراتي مستسلما إلى حد ما خاصة بعد الخسارة غير المتوقعة التي تلقاها على ملعبه في مباراة الذهاب قبل أسبوع.

وشارك حسين الشحات في التشكيل الرسمي لفريق العين، وظل في أرض الملعب حتى صافرة النهاية، ليودع دوري أبطال آسيا مع فريقه العين، ويتأهل الدحيل لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة العين على ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليودع البطولة بعد الخسارة بنتيجة 3/8 بمجموع المباراتين.

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