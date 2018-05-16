كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع ترامب

هددت كوريا الشمالية، الثلاثاء، بإلغاء القمة المرتقبة وغير المسبوقة بين زعيمها كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وذكرت يونهاب نقلا عن الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، أن بيونج يانج ألغت أيضا مباحثات رفيعة المستوى مع سيول بسبب المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية "ماكس ثاندر".

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية، إن الولايات المتحدة "عليها التفكير مليا بخصوص مصير القمة المخطط لها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ضوء هذه المناورات العسكرية الاستفزازية".

وأضافت الوكالة الكورية الشمالية، أن المناورات بين الحليفين محاكاة لمحاولة غزو واستفزاز في وقت بدأت العلاقات بين الكوريتين في التحسن.

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