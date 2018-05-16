نقل الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى مناطق أكثر أمنا في بنجلاديش

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها نقلت نحو 12 ألف لاجئ من أماكن معرضة لخطر الأمطار الموسمية، والانهيارات الأرضية، في جنوب بنجلادش، حيث يعيش مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا بعد فرارهم من حملة عسكرية في ميانمار المجاورة.

وأضافت المنظمة في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، أنها نقلت اللاجئين إلى مناطق أكثر أمانا، بعد أن تسببت العواصف الموسمية في إلحاق أضرار بمنازل اللاجئين.

وقال مانويل بيريرا، منسق الطوارئ بالمنظمة الدولية للهجرة في بازار كوكس: "إن تأثير العواصف الأخيرة مؤشر مقلق على ما سيواجه الناس خلال موسم الأعاصير، وفي ذروة الأمطار الموسمية".

ويعيش ما يقرب من 700 ألف من مسلمي الروهينجا في منازل واهية، مصنوعة من صفائح بلاستيكية وأعمدة من الخيزران في منطقة كوكس بازار ببنجلاديش، بعد عبورهم للحدود عقب حملة القمع التي شنها جيش ميانمار في ولاية راخين في 25 أغسطس الماضي.

وخططت وكالات الإغاثة لنقل أكثر من 100 ألف لاجئ يواجهون خطر التأثر من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وخصصت الحكومة 500 اكر من الأراضي الإضافية لاستيعابهم في منطقة مجاورة.

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