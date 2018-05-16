الجيش الليبي يستعيد 3 مواقع حصينة بالقرب من مدينة درنة ويتعهد بتحريرها

أعلن الجيش الليبي، بقيادة المشير، خليفة حفتر، سيطرته على 3 مواقع حصينة بالقرب من مدينة درنة.

وبحسب بيان للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري: فإنه تمت السيطرة على 3 مواقع حصينة قرب مدينة درنة، شمال شرق ليبيا، موضحا أن هذه المواقع هي محاور الظهر الحمر والحيلة ومرتوبة.

وأشار المسماري في بيانه، الذي نشر بصفحته على الفيسبوك، إلى أن الجيش كبد العدو خسائر فادحة في الأفراد والآليات، متعهدا بالتقدم بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة من الإرهاب.

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