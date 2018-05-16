البيت الأبيض يتحفظ على تهديد كوريا الشمالية بإلغاء المحادثات المقررة مع ترامب

رد البيت الأبيض بتحفظ على تقرير إعلامي، أفاد بأن كوريا الشمالية هددت بإلغاء القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأنها ألغت محادثات مقررة مع جارتها الجنوبية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "نحن على علم بتقرير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، وستنظر الولايات المتحدة إلى ما قالته كوريا الشمالية بشكل مستقل، ونواصل التنسيق عن كثب مع حلفائنا".

وجاء بيان ساندرز، بعد ساعات فقط من إعلان وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن تلك التطورات، مشيرة إلى "إحباط" بيونج يانج من التدريبات العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

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