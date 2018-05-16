الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقف حكما دوليا مدى الحياة لطلبه رشوة

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بإيقاف الحكم الدولي، فهد المرداسي، مدى الحياة، بعد أن تم إثبات حالة طلبه للرشوة لمساعدة نادي الاتحاد على تحقيق الفوز في المباراة النهائية لكأس الملك، التي أقيمت السبت الماضي، بين الاتحاد والفيصلي، وحقق من خلالها الاتحاد اللقب بعد فوزه بنتيجة 3 / 1.

وجاء في البيان، الذي أعلنه اتحاد الكرة السعودي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن هناك "تقريرا من المباحث الإدارية يتضمن اعتراف الحكم بطلبه الرشوة من رئيس نادي الاتحاد السابق، حمد الصنيع، عبر محادثة مرصودة بتطبيق الواتساب بينهما".

وأوصت لجنة الانضباط بالرفع لاتحاد اللعبة الدولي لطلب شطب الحكم المرداسي من قائمة حكام مونديال روسيا القادم، حيث إنه يوجد ضمن الطواقم التي تم اختيارها لإدارة مباريات المونديال.

كما أوصت اللجنة بتعميم أثر العقوبة على المستوى الدولي لحرمان الحكم من أي نشاط رياضي على الأصعدة كافة.

وبدأ المرداسي، الذي دخل عقده الرابع، مشواره التحكيمي بعمر الثالثة والعشرين، ونال الشارة الدولية عام 2011، ووصل قمة مستواه حينما تم ضمه لحكام النخبة في الاتحاد الآسيوي، ليعبر بقوة نحو قيادة المباراة النهائية بكأس العالم للشباب عام 2015، والتي جمعت منتخبي البرازيل وصربيا واستضافتها نيوزيلندا.

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