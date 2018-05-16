تخلصي من خدوش الزجاج بـ7 طرق.. معجون الأسنان حل مثالي

لا يخلو أي منزل من المرايات أو الطاولات ذات الأسطح الزجاجية، فهي تتميز بالأناقة وتضيف لمسة فنية على ديكور منزلك، لكن من الأمور المزعجة خدوش المرايات التي تحدث بسبب طريقة التنظيف غير الصحيحة للزجاج واستخدام أدوات خشنة الملمس، أو تعرض الزجاج لضربة قوية، أو ‏طريقة نقله وتخزينه غير الصحيحة، ومعالجة هذه المشاكل أمر سهل، فإذا كنت تعانين من وجود خدوش على زجاج الطاولات والأسطح المختلفة يمكنك إصلاحها بهذه الطرق البسيطة في المنزل.

1- معجون الأسنان له الكثير من الاستخدامات داخل منزلك، فهو لا يستخدم لتنظيف الأسنان فقط، وإنما له فاعلية للتخلص من البقع على ملابسك، وهو أيضًا حل مثالي للتخلص من الخدوش السطحية الموجودة على الزجاج، كل ما عليك هو التأكد من تنظيف الزجاج وإزالة الأتربة، بفوطة قطنية خالية من الوبر، ثم ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على مناطق الخدش، وافركي المعجون بها في حركات دائرية هادئة، واحذري أن يكون هناك مزيد من الخدوش، ثم امسحي المعجون بقطعة نظيفة ونظفي الزجاج.

2- استخدمي البيكنج صودا لإزالة الخدوش على الزجاج بخلطها مع الماء، وضعي العجينة على أماكن الخدش، واحرصي أن يكون المزيج سائلا وغير متماسك أكثر من اللازم حتى لا يسبب المزيد من الخدوش، ثم امسحي الزجاج بقطعة قماش ناعمة.

3- ورق الزجاج يستخدم للصنفرة وتسوية الأسطح الخشنة، ويساعدك في علاج الخدوش على الزجاج، استخدميه بفركه على الزجاج بحركات خفيفة والحذر من خدش الزجاج بقوة، يمكنك شرائه من محلات الدهانات، قد يهمك أيضًا معرفة طريقة استخدام معجون الأسنان في علاج خدوش شاشة هاتفك.

4- طلاء الأظافر يمكن أن يساعدك في التخلص من الخدوش على الزجاج، كل ما عليك في البداية هو تنظيف الزجاج من الأوساخ العالقة به بقطعة قماش نظيفة، ثم امسحي بفرشاة الطلاء على الخدش، ثم استخدمي قطنة مبللة بالأسيتون للتخلص من الزيادات الموجودة حول الخدش وتنظيف السطح، واتركي الطلاء ليجف طوال الليل، وفي الصباح استخدمي منظف الزجاج، وستلاحظين إزالة الخدوش ونظافة الزجاج بسهولة.

5- ‏بودرة الأطفال تساعدك في علاج خدوش الزجاج، اخلطيها مع المياه حتى تصبح عجينة، وضعيها على مكان الخدش، وافركي بحركات دائرية ثم امسحي الزجاج بقطعة قماش نظيفة.

6- الزيوت الطبيعية لها فوائد عديدة للجسم والبشرة والشعر بشكل خاص، فيمكنك استخدامها للتخلص من مشكلة الخدوش، كل ما عليك هو وضع قطرات من الزيت، يمكنك استخدام الزيت النباتي، ومسح الزجاج جيدًا بقطعة قماش ناعمة.

7- اخلطي الملح مع الكحول، فهذا الخليط يساعدك في التخلص من خدوش الزجاج، ضعي قليلا من الخليط على الزجاج، وامسحيه بقطعة قماش نظيفة وستشاهدين النتيجة.

بهذه الخطوات تتخلصين من الخدوش على الزجاج، واحرصي على تنظيف الأسطح الزجاجية يوميًّا وعدم تركها لتراكم الأتربة عليها، وعند تجديد أو نقل العفش عليك تغطية أي زجاج للحفاظ عليه من أي خدوش، وابتعدي عن استخدام الأدوات الحادة على الطاولات الزجاجية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا