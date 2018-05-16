تم إطلاق سراح السياسي الماليزي، أنور إبراهيم، المسجون منذ فبراير 2015 بتهمة اللواط، من مستشفى في كوالالمبور بعد عفو ملكي.
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ايوان ليبيا
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