تم إطلاق سراح السياسي الماليزي، أنور إبراهيم، المسجون منذ فبراير 2015 بتهمة اللواط، من مستشفى في كوالالمبور بعد عفو ملكي.

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