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إطلاق سراح السياسي الماليزي أنور إبراهيم

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

تم إطلاق سراح السياسي الماليزي، أنور إبراهيم، المسجون منذ فبراير 2015 بتهمة اللواط، من مستشفى في كوالالمبور بعد عفو ملكي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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