برعاية روسيا.. آخر حافلات المسلحين تغادر ريف حمص الشمالي

غادرت اليوم الدفعة الأخيرة من الحافلات التي تقل آخر المسلحين وذويهم، ريف حمص الشمالي لتخلو المنطقة بذلك من المظاهر المسلحة، تنفيذا لاتفاق بين دمشق والمسلحين برعاية روسية.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن الحافلات التي تقل المسلحين وعوائلهم غادرت عبر تلبيسة والحولة والرستن في ريف حمص الشمالي إلى إدلب شمال غربي سوريا.

وبالتزامن مع خروج الدفعة الأخيرة من ريف حمص الشمالي دخلت وحدات من قوى الأمن إلى تلبيسة ومدينة الرستن، وسط ترحيب الأهالي وتم رفع العلم الوطني وسط المدينة.

كما أعلنت “سانا” أنه تم إخلاء جميع القرى الواقعة في ريف حماة الجنوبي الشرقي من المسلحين غير الراغبين بالتسوية، مع دخول وحدات من الجيش وقوى الأمن إليها ورفع العلم السوري فوق المباني الحكومية وسط ترحيب الأهالي.

وشرعت وحدات الجيش في إعادة تأهيل وإصلاح ما خربه المسلحون على طريق حمص حماة قرب بلدة تلبيسة تمهيدا لإعادته للخدمة وتنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري.

وكانت 73 حافلة تقل دفعة جديدة من المسلحين وذويهم قد غادرت مساء الثلاثاء منطقتي الحولة وتلبيسة في ريف حمص باتجاه إدلب شمالا بعد خضوعها لإجراءات تفتيش صارمة.

