دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري

قرنادة 16 مايو 2018 (وال) استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد فرج سعيد.

وتركز اللقاء على تدارس الأوضاع الحالية لقطاع النفط وتأمين المحروقات للمواطن، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الاجتماع الأوضاع المالية للحكومة، واستمرار مصرف ليبيا المركزي بتسييل الأموال للحكومة من خلال الاقتراض عبر البنوك التجارية لتغطية بنود الميزانية العامة بما يكفل استمرار الخدمات للمواطن الليبي.

وتباحث الأطراف آليات تحصيل عوائد النفط لصالح المؤسسة الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة بما يكفل تغطية الإيراد العام للعجز في الموازنة العامة.

وأكد دولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني خلال الاجتماع أن الحكومة وفرت السلع التموينية وعملت على إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية بما يكفل تخفيف طرح الأحمال، وكذلك توفير المحروقات وصرف مرتبات كل العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، مناقشا آليات توفر السيولة النقدية بالمصارف بما يكفل التخفيف عن كاهل المواطن خلال شهر رمضان المبارك. (وال – قرنادة) ام

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال