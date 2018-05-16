السيسي يعلن العفو عن أكثر من 330 سجينا شابا

القاهرة-العنوان

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عفوا عن أكثر من 330 شاباً أوقفوا أثناء تظاهرات معارضة لحكومته، وذلك عشية شهر رمضان الموافق غدا الخميس في مصر.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للشباب في القاهرة “أرجو وزير الداخلية أن يكون هؤلاء الشباب متواجدين لتناول السحور اليوم في بيوتهم”، في إشارة لإخلاء سبيلهم وعودتهم لأسرهم قبل انطلاق شهر رمضان الذي يبدأ في مصر غدا الخميس.

وذكرت صحيفة أخبار اليوم الحكومية على موقعها الالكتروني أن “332 شابا من المحبوسين” سيستفيدون من العفو الرئاسي.

وأشارت إلى أن لائحة العفو تتضمن شبابا معارضا أوقفوا خلال تظاهرات معارضة.

وقالت نقلا عن مصادر لم تسمها إن لائحة العفو تتضمن أسماء النشطاء “اندرو ناصف صليب من حزب العيش والحريّة (اليساري) وإسلام فؤاد قاسم من حزب الدستور (الليبرالي) والمتهمين في قضايا تظاهر”.

وأوضح السيسي أن قراره يستند إلى لائحة تقدمها لجنة رئاسية للسجناء السياسيين، كان شكّلها بنفسه إثر تعهده مراجعة ملفات المعتقلين الشباب في العام 2015.

وسبق وأصدر السيسي أكثر من عفو مماثل بحق سجناء شباب.

المصدر-وكالات

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