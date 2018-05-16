السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يصف الأحداث الأخيرة بالمجزرة الكريهة

قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يظل مصدرا للتوتر وعدم الاستقرار، واصفا أحداث يوم الاثنين بالمجزرة الكريهة.

وأضاف السفير الفلسطيني في كلمته أمام مجلس الأمن، أن النقل الاستفزازي للسفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، هو انتهاك لقرارات المجلس.

ودعا مجلس الأمن في اجتماع طارئ أمس إلى التهدئة على طول حدود قطاع غزة، عقب اشتباكات دموية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وجرح المئات، وذلك احتجاجا على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والافتتاح الرسمي لسفارتها هناك.

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