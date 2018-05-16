جزمتك القديمة ماتترميش.. 8 حيل بسيطة لتجديدها

تتعرض الكثير من الفتيات لمواقف محرجة بسبب تلف الحذاء أو تغيير لونه بسبب كثرة استخدامه أو تركه فى الشمس وتعرضه للرطوبة، وكثير من هذه الأحذية تكون باهظة الثمن ولا تزال متينة وصالحة للاستخدام ولكنها للأسف تفقد رونقها أحيانًا، أو قد تملين من ارتدائها، لكن الأمر أصبح سهلا ويمكنك تغيير شكل حذائك دون الحاجة لشراء جديد أو دفع تكاليف باهظة ببعض الخطوات فى المنزل، منها:

1- إذا كان لديك حذاء سادة مللتِ من ارتدائه وشكله أصبح تقليديا، يمكنك تغيير شكله بتغطية جزء من الحذاء الأمامى بلاصق، واتركى فقط طرف من الحذاء الأمامى، ورشيه بإسبراى يتناسب مع لون الحذاء، فعلى سبيل المثال إذا كان لون حذائك بنيا فيمكنك رش إسبراى ذهبى، ولو كان الحذاء أسود سيكون الأمر أسهل ويمكنك اختيار لون إسبراى يتناسب مع ملابسك.

2- الكوتشى أيضًا يمكنك التغيير فى شكله بما يناسب شكل ملابسك، كل ما عليكِ هو تزيينه بحبات أى عقد لؤلؤ منفرط لديكِ، أو شراء مسامير الزينة ولصقها عليه، فهذه الطرق تساعدك فى تغيير شكل الحذاء تماما، فالأحذية المطرزة موضة هذا العام وتباع بأسعار باهظة، ويمكنك من هنا معرفة إزاى تستخدمى عقد اللؤلؤ المنفرط فى تغيير شكل حذائك.

3- الاكسسوارات القديمة أو التى لم تعودى بحاجة إليها، تساعدك فى تغيير شكل حذائك، فكل ما عليكِ هو استخدام الأقراط أو أزرار الأكمام التى لم تعودى بحاجة لها، أو أى إكسسوار لديك، واستخدمى الصمغ فى لصقها.

4- بعض الأحذية تحتاج لتغيير لونها بشكل كامل، وفى هذه الحالة تحتاجين لإسبراى خاص بالأقمشة واختارى اللون الذى تحبينه، واحرصى على لصق الأجزاء البيضاء فى الحذاء حتى لا يتغير لونها، ثم قومى برش الحذاء باللون الجديد وستدهشك النتيجة.

5- السلاسل القديمة من الإكسسوارات التى لم تعودى تستخدمينها، ويمكنها مساعدتك فى تغيير شكل حذائك، الصقيها على الحذاء، واحرصى على اختيار إكسسوارات تناسب لون وشكل الحذاء، فالسلاسل الضخمة تصلح إذا كان الحذاء هادئا وليس به أى إكسسوارات، كما يمكنك ربط هذه السلاسل حول قدمك لإضافة شكل جميل على حذائك.

6- يمكنك تغيير شكل حذائك بأن تحضرى فقط أى قطعة قماش يعجبك لونها، وقصيها على حجم الحذاء، والصقيها بالصمغ على الحذاء بشكل كامل، فهذه الطريقة تجعلك تستبدلين حذائك القديم بآخر جديد دون دفع أى تكاليف.

7- حذاء السهرات من الأحذية المهمة لكل فتاة، ويمكنك الحصول عليه من خلال حذائك القديم دون الحاجة لدفع تكاليف لشرائه، فكل ما عليك هو وضع صمغ على الحذاء القديم بشكل كامل، ثم رش أى لون جليتر تحبينه على الحذاء بشكل كامل، واتركيه يجف.

8- الستان والشيفون على الأحذية موضة صيف هذا العام، فيمكنك تزيين الحذاء به، واستعينى بأى قطعة شيفون أو ستان لديكِ، واربطيها جيدًا والصقيها أو استخدمى الخيط والإبرة فى تثبيتها على الحذاء.

بهذه الخطوات تستطيعين تغيير شكل حذائك، بأسهل الطرق دون تكاليف، ففى دقائق يتحول حذاؤك العادى إلى آخر رائع للسهرات أو مختلف ومطرز بأشكال مختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا