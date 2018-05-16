وفري فلوس البيوتي سنتر وتخلصي من الجلد الميت بـ7 وصفات منزلية

إزالة خلايا الجلد الميت من الجسم، من الأمور المهمة للحفاظ على نضارة البشرة، فهي عبارة عن تقشير طبقات الجلد الميتة، والتقشير ضروري لجميع أنواع البشرة، سواء كانت دهنية أو حساسة أو جافة، وهناك العديد من مستحضرات وكريمات التجميل التي تستخدم في التخلص من الجلد الميت لكنها باهظة الثمن، لذلك الحل الأنسب هو المكونات الطبيعية الموجودة داخل منزلك وتساعدك على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتعزز أيضًا نضارة بشرتك، ومنها:

1- السكر يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وزيت الزيتون مرطب قوي لبشرتك، فالخليط منهما يساعدك على إزالة الجلد الميت، فقط امزجي نصف كوب من السكر مع 3 ملاعق من زيت الزيتون والعسل، وقطرات من عصير الليمون، وضعي الخليط على بشرتك ودلكيها برفق في حركات دائرية، ثم اشطفي جسمك بالمياه، فهذه الطريقة تصلح لكل أجزاء جسمك، واستخدميها مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة إيجابية.

2- الشوفان من أكثر الطرق فاعلية لإزالة خلايا الجلد الميت، انقعيه في الماء 10 دقائق، ثم اخلطيه بالسكر والعسل وضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لمدة ربع الساعة ثم اشطفيه، وهذه الطريقة أيضًا تصلح لكل أجزاء الجسم ويمكنك استخدامها من مرة إلى مرتين أسبوعيا.

3- القهوة تساعدك على التخلص من الجلد الميت، وإصلاح تلف الجلد والحفاظ على بشرة مشرقه، اخلطى 3 ملاعق كبيرة من القهوة، مع ملعقة زيت الزيتون والعسل والسكر، وافردي العجينة على جسمك وافركيها بحرص، ثم اشطفي جسمك، وهذا الخليط يساعدك في التخلص من السيلوليت أيضًا.

4- البرتقال غني بالفيتامينات ويساعدك في التخلص من خلايا الجلد الميتة، كل ما عليك هو تجفيف القشور في أشعة الشمس، ثم طحنها حتى تصبح مسحوقا، واخليطها مع زيت الزيتون وافرديها على بشرتك، فهي تساعد على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة.

5- الشيكولاتة تساعدك على زيادة جمالك، استخدميها لإزالة الجلد الميت من خلال خلط الكاكاو مع الليمون أو ماء الورد ودقيق الشوفان، وضعي الخليط على جسمك وافركي بهدوء، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

6- البيكنج صودا والألوفيرا، مقشران طبيعيان يخلص الخليط المكون منهما من خلايا الجلد الميت، فضعيه على البشرة والجسم بلطف لمدّة دقيقة أو دقيقتين، وتجنبي منطقة العين، ثم اشطفي ورطبي جسمك بأي نوع مرطب تفضلينه.

7- اللوز من أفضل الطرق لتدليل بشرتك، فهو غني بالفيتامينات المضادة للأكسدة والدهون الصحية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجلد، انقعي بعض الحبوب منه في الماء طوال الليل، ثم اخلطيه في الصباح مع العسل وافركيه على جسمك في حركات دائرية واتركيه لمدة ربع الساعة، ثم اشطفي جسمك بالماء الفاتر.

بهذه الخطوات تحصلين على بشرة ناعمة خالية من الجلد الميت، فالأمر بسيط ولا يحتاج لتكاليف باهظة والذهاب لمراكز التجميل، وكرري أيا من الطرق السابقة مرة أسبوعيا لتحصلي على نتائج مميزة.

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