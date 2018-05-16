وزير الداخلية ينجح في إقامة جسر جوي للعودة بركاب بنغازي العالقين في جدة وتونس ويثمن جهود الحاكم العسكري ومسؤولي الخطوط الليبية

بنغازي 16 مايو 2018 (وال) – شرع معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في فتح قنوات اتصال مع العديد من الأطراف لحل مشكلة المواطنين العالقين بمطاري جدة بالمملكة العربية السعودية ومطار تونس قرطاج بعد تعطل الطائرة التي يمتلكها فرع شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية.

وقال مصدر مطلع بوزارة الداخلية إن معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف أجرى اتصالا بسيادة رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري لبحث آليات حل مشكلة المواطنين العالقين بمطارات في الخارج.

وأوضح المصدر أن معاليه أجرى كذلك اتصالا مع الكابتن خالد التيناز مدير شركة الخطوط الجوية، والكابتن جلال الشاردة مدير العمليات في شركة الخطوط الليبية، ونجم عنه الاتفاق في باديء الأمر على تأجير طائرتين أحدهما تابعة لشركة نوفيل التونسية والأخرى تابعة لخطوط البراق الليبية للعودة بالمواطنين إلى مطار بنينا الدولي اليوم وقبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المصدر إلى أن معالي الوزير أكد أن الكابتن خالد التيناز مدير شركة الخطوط الجوية الليبية أقلع على متن الطائرة التابعة للشركة الليلة باتجاه جدة ليعود بالركاب العالقين على أن تستمر الرحلات من تونس إلى بنينا لإنهاء مشكلة جميع الركاب قبل ظهر غدا الخميس، بعد أن أصلحت الطائرة.

وثمن معالي وزير الداخلية -بحسب المصدر- جهود الحاكم العسكري ومدير شركة الخطوط الجوية خالد التيناز ومدير العمليات في الشركة الكابتن جلال الشاردة، إضافة إلى السيدين جادالله الحوتي وحامد اسباق الذين لولا تكاتف جهودهم جميعا لما انتهت الأزمة وفقا لمعالي الوزير.(وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال