كندا آسفة للخسائر البشرية المأساوية في غزة

أعرب رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، عن ضرورة إجراء تحقيق مستقل، في مقتل أكثر من 60 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي عند حدود قطاع غزة.

وقال ترودو في بيان: “كندا تأسف، وتشعر بقلق بالغ، بشأن العنف في قطاع غزة الذي أسفر عن خسائر مأساوية في الأرواح وعدد لا يحصى من الإصابات.. من الضروري تحديد ما جرى بالضبط في غزة.. كندا تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل فوري، للتدقيق في حقائق (الحادث)، بما في ذلك أي استفزاز أو عنف أو استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية”.

وتابع رئيس الوزراء الكندي، أن بلاده على استعداد لتقديم المساعدة للمجتمع الدولي في إجراء هذا التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، ذكر ترودو أن الطبيب الكندي طارق لوباني من بين “الجرحى العزل” عند حدود قطاع غزة.

