مادورو يعلن استعداده لتسوية الخلافات المتراكمة مع أميركا

أعرب رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، عن استعداده لبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة لتسوية الخلافات المتراكمة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الفنزويلية، عن مادورو قوله في بيان صدر عن مكتبه الصحفي: “أنا على استعداد لذلك من أجل أن تتم تسوية الأمر بكرامة واحترام، من خلال الحوار، وأن توقف الولايات المتحدة الهجمات على سيادة بلدنا”.

ويعتبر مادورو أن سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا قد تغيرت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، إلى الأسوأ بشدة، بينما “كانت هناك دائما فرصة للحوار” في ظل سلفه بيل كلينتون.

يشار إلى أن مادورو، صرح مرارا بنيته للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه لم يجد ردا من واشنطن.

وفي أغسطس 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على فنزويلا، مبررة ذلك بانتهاك كاراكاس حقوق الإنسان والفساد.

وحظرت واشنطن على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل مع العمليات المتعلقة بالديون الصادرة عن الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الوطنية.

