ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 17 مايو 2018 الساعة 12:15 ظهرا القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.740 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.982 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 9.088 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.378 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.488 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.522 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.325 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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