ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 17 مايو 2018 الساعة 12:15 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.740 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.982 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 9.088 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.378 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.488 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.522 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.325 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا