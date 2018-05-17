المانيكير الإسلامي موضة رمضان.. مميزاته وعيوبه وطريقة عمله

مع حلول شهر رمضان، تتساءل الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي عن مانيكير لا يفسد الوضوء ويسهل إزالته، وهو ما أطلق عليه اسم "المانيكير الإسلامي"، فالبنات بشكل عام يعشقن الظهور بأناقة، لكنهن يخشين تأثير ذلك على الصلاة، لذلك انتشر في الفترة الأخيرة نوع من المانيكير مصنوع من بعض المواد الطبيعية، ويسمح للهواء والماء بالمرور إلى الأظافر، كما أنه قابل للإزالة بسهولة دون الحاجة إلى الأسيتون، وتم تصنيعه للفتاة التي تحب وضع المانيكير يوميًا، لإضافة لمسة جمالية على أظافرها، والبعض يقول إنه يمكنك الصلاة به لأنه يسمح بمرور الماء للأظافر ولا ينقض الوضوء.

يحتوى المانيكير المعروف بـ"الإسلامي"، على مكونات طبيعية منها زيت الأرجان، وبرو فيتامين B5، وفيتامين سي، وهذه المكونات منفذة للماء والهواء وتخفف من طبيعة الحاجز الذي يشكله المانيكير العادي بين البشرة والمياه عند الوضوء.

ويمكنك تصنيع نوع شبيه بالمانيكير الإسلامي في المنزل بعدة خطوات بسيطة، فكل ما عليك هو تنظيف أي زجاجة مانيكير قديمة جيدًا والتأكد من خلوها من أي بقايا لاصقة، ثم ضعي الصمغ الأبيض واخلطيه بالمياه، وضعي طبقة من الخليط على أظافرك، ثم أضيفي أي لون تحبينه، وبعد بضع دقائق ستلاحظين أن المانيكير يزال بسهولة عندما يجف، ويمكنك تقشيره بنفسك.

مميزاته وعيوبه

قوام المانيكير الإسلامي أخف من المانيكير العادي، وذلك يؤثر على شكله، فهو لا يحتاج لتعديل الطبقات التي تضعينها على أظافرك، أما أهم ما يميز المانيكير الإسلامي فهو خلوه من المواد الكيماوية الضارة التي قد يحتوي عليها المانيكير العادي، والتي تضر بصحة الأظافر وتؤدي لتشققها وتقصفها بسرعة.

ولا يحتاج المانيكير الإسلامي للكثير من الوقت ليجف، وذلك على عكس المانيكير العادي الذي يحتاج لوقت طويل ليجف، كما أنه أقل ضررًا من العادي، لأنه يسمح للأظافر بالتنفس ويسمح بمرور الماء الذي يوفر تغذية هامة لأظافرك المطلية.

أما رائحة المانيكير الإسلامي فلا تختلف عن رائحة المانيكير العادي، لكن في الألوان، فالأمر مختلف بعض الشيء، لأن المانيكير العادي منه ألوان أكثر من المانيكير الإسلامي.

ومن عيوب المانيكير الإسلامي سعره الغالي على عكس المانيكير العادي، والذي توجد منه أنواع كثيرة منها الرخيص أو الغالي، حسب الشركة المصنعة وجودة المكونات.

إضافة إلى أن المانيكير الإسلامي من أبرز عيوبه هو أنه يزال بسهولة، فيمكن أن يتلطخ عند غسل يديك، وذلك موقف محرج تتعرضين له إذا كنت في عزومة مع عائلتك بالخارج ولا يمكنك تصليح الأمر.

وأخيرًا، احرصي على شرب المياه بكميات كبيرة بعد الإفطار وتناول الخضراوات الطازجة، فهي مفيدة لصحة أظافرك وبشرتك بشكل عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا