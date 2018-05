غادة عبد الرازق تعيد قَصة الجارسون من جديد.. فهل تناسبها؟

تحاول الفنانات تغيير مظهرهن في كل عمل درامي يقدمنه، خاصة خلال شهر رمضان، واختارت الفنانة غادة عبد الرازق، الظهور بنيولوك جديد في مسلسلها "ضد مجهول" الذي تنافس به حاليا في الماراثون الرمضاني، وظهرت بقصة شعر جديدة لم تعتد الظهور بها، لتصبح قريبة الشكل من كريس جينر، والدة النجمة الأمريكية كيم كاردشيان.

ظهرت غادة بلوك جديد، حيث استعانت بشعر قصير للغاية، يرجع إلى الموضة الفرنسية المعروفة باسم "الجارسون"، فهي قصة ظهرت قديما، ولكن بعد أن استخدمها المشاهير ستصبح هاجسا لكل فتاة، فهذه القصة تناسب الفتاة الجريئة، فلا تتخلى الفتاة عن شعرها بسهولة، ومن هنا يمكنك معرفة معلومات أكثر عن "ضد مجهول".

قصة الجرسون تناسب صاحبات الوجه الدائري والطويل، وهو ما يتناسب مع الفنانة غادة عبد الرازق صاحبة الوجه الطويل، وأيضًا استخدمت كثير من الفنانات هذه القصة سابقًا، منهن منة شلبي، ويسرا اللوزي، وياسمين رئيس، وأنغام، وسميرة سعيد وآخرهن غادة عبد الرازق، كما اتجهت الممثلة الأمريكية جنيفير أنيستون وكايلى جينر لقص شعرهما "جارسون"، فظهرتا بلوك جديد أدهش جمهورهما وغير ملامحهما، قد يهمك أيضًا: قبل ما تقلدي هيفاء وهبي.. حاجات لازم تعرفيها عن تسريحة «البوب».

وأثارت غادة عبد الرازق غضب جمهورها سابقًا، بعدما نشرت صور صادمة لها بلون شعر يشبه "الأحمر الناري" في عام 2016، وانتقدها البعض مفضلين الشعر الأسود أو البني عليها، ومن هنا تجد معلومات تهمك عن قصات الشعر القصير.

لم تكن المرة الأولى التي تغير فيها غادة عبد الرازق من أجل العمل، فقد ظهرت بباروكة الشعر الكيرلى أو "المفلفل"، خلال مشاركتها في مسلسل "وادي الفئران" في عام 1991، ثم غيرت شكلها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، فكان وقتها طويلا أسود داكنا، وكانت تؤدى فيه دور نعمة الله السيدة الشعبية والزوجة الثالثة للحاج متولى.

