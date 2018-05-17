خسيتي وخايفة من زيادة الوزن؟.. 5 حاجات ماتعمليهاش في رمضان

تشعرين باضطراب نفسي بسبب خوفك من زيادة الوزن في رمضان بعد قطع مسافة كبيرة في السير على خطة إنقاص الوزن والوصول إلى الوزن المثالي؟ لا تقلقي فالأمر سهل للغاية إذا تجنبت 7 أمور خلال ساعات الصيام وبعد الإفطار، ومنها..

1- تجنبي النظام الكيميائي

لا أنصحك باتباع الحمية الكيميائية، وهي تناول نوع واحد من الخضراوات أو الفاكهة طول اليوم بدءا من ساعة الإفطار حتى السحور، لأنها تعمل على فقد الجسم للطاقة وتؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، بجانب أن الوزن يعود سريعا حال تغير النظام، واعرفي أكثر من الرجيم الكيميائي من هنا.

2- ابتعدي عن المياه الغازية

كل جسم له معدل من الماء عليه تناوله على مدى اليوم، سواء كان ماء فقط أو مشروبات وعصائر، وفي الصيام عليك شرب المياه على فترات متقطعة بعد الإفطار وحتى السحور، وتجنبي تناول عصائر بها نسبة سكر عالية لا سيما المياه الغازية.

3- ابتعدي عن البهارات والتوابل

مؤكد أنك تعرفين أن الملح والتوابل تعمل على زيادة وزن الجسم بشكل ملحوظ وتقلل نسبة الحرق، لذلك عليك تجنبها في وجبة الإفطار وتجنبي المخللات أيضًا.

4- تجنبي شرب المياه المثلجة

إذا كنت تعتقدين أن المياه المثلجة تروي وتقلل من إحساس العطش، فهذا اعتقاد خاطئ للغاية، لأن شرب المياه المثلجة في أثناء الإفطار يعمل على انقباض الشعيرات الدموية مما يؤثر على عملية الهضم.

5- لا تتناولي الكربوهيدرات

للأسف، وجبات الإفطار لذيذة للغاية والأصناف التى توضع على المائدة لا تقاوم، لكن عليك أن لا تتخلي عن هدفك وتذكري أن الكربوهيدرات توجد في: الأرز والبطاطس والمكرونة ولسان العصفور والدقيق، فحاولي السيطرة على نفسك وتجنبيها لأنها تزيد الوزن بشكل مضاعف.

أخيرا، لا تنسي اتباع روتينك الرياضي حتى وإن كان نصف ساعة بعد السحور أو ساعة بعد الإفطار، فالمهم أن لا تتوقفي حتى الوصول إلى هدفك وعدم العودة إلى الوراء.

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