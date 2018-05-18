عاجل: العبيدي يؤكد تمكن القيادة العامة للقوات المسلحة من استرجاع احدى القطع البحرية للجيش الليبي بعد 7 سنوات من تواجدها في الخارج

بنغازي 18 مايو 2018 (وال) -تمكنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من استرجاع إحدى القطع البحرية بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج لتنظم إلى أسطولنا البحري وفق ما أعلن مكتب إعلام القيادة.

ووفقا لمدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة خليفة العبيدي فإن القطعة البحرية التي أطلق عليها اسم (خافرة الكرامة) كان في استقبالها الخميس بقاعدة بنغازي البحرية وكيل عام وزارة الدفاع ب الحكومة المؤقتة اللواء يونس فرحات، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، ومدير إدارة المشتريات بالقوات المسلحة اللواء عبدالله عون، ومدير مكتب القائد العام العميد خيري التميمي.

وأشار العبيدي إلى أن وصول هذه الخافرة يعد نقلة نوعية لأسطولنا البحري ونجاحا آخر لقواتنا المسلحة يضاف إلى سلسلة نجاحاتها محليا ودوليا بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة الكرامة.

وأكد أن هذه الخافرة بانضمامها للأسطول البحري الليبي ستعمل على حماية مياه ليبيا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية.(وال – بنغازي) ا م

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