ضبط 72 حقيبة مجوهرات ونقود بأماكن يعتقد أنها مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق

ضبطت الشرطة الماليزية اليوم الجمعة 72 حقيبة تضم مجوهرات ونقودا، بالإضافة إلى 284 صندوقا تحتوي على حقائب فاخرة داخل وحدات سكنية في ماليزيا يعتقد أنها مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، حسبما أفادت وكالة أنباء "برناما" الرسمية.

ويتهم نجيب، الذي خسر بشكل غير متوقع انتخابات الأسبوع الماضي، باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق تنموي حكومي، لكنه ينفي مزاعم الفساد وتمت تبرئته في تحقيق حكومي.

وقال مدير التحقيق في مكافحة الجريمة التجارية عمار سينج، وفقا لما ورد في التقرير، إن هذه المضبوطات تمت العثور عليها في وحدات سكنية فاخرة مرتبطة بالتحقيقات، وستعمل الشرطة على تحديد قيمة تلك المضبوطات.

وكان رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد (92/ عاما) أصدر تعليماته إلى الشرطة بإعادة فتح التحقيقات في مزاعم الفساد التي تلاحق الحكومة السابقة. كما أوقف النائب العام محمد أباندي علي عن العمل بسبب مزاعم المساعدة في التستر على فضيحة الفساد.

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