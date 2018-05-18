جوارديولا يتحدث عن لقبه المفضل مع السيتي

قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إنه يفضل الفوز بالبريميرليج، على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل.

وعند سؤاله خلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، عن اللقب الذي يفضل تحقيقه، في الموسم المقبل، بين البريميرليج ودوري الأبطال، قال جوارديولا: "الدوري الممتاز دون أدنى شك".

وأضاف المدير الفني للسيتي: "سيكون من الخطأ الفادح، التفكير في أننا فزنا بالبريميرليج، ويجب الآن أن نركز على دوري الأبطال بدلًا منه، لأن الدوري الممتاز هو الأهم بينما دوري الأبطال معقد للغاية، وكل الخصوم جيدون جدًا".

وواصل: "تركيز مانشستر سيتي على هذا اللقب، سيكون خطأ كبيرًا، لكن بالطبع هو هدف بالنسبة لنا، وسوف نقاتل من أجله".

وعما إذا كان فاقدًا للأمل، في التتويج باللقب مرة أخرى، قال: "فقدان الأمل ليست الكلمة الصحيحة، برشلونة فاز بالبطولة للمرة الأولى، في عام 1992، وفيرجسون أخذ وقته ليفوز باللقب".

وأردف مدرب بايرن ميونخ السابق: "بالنسبة لنا، أفضل لحظاتنا كانت في نوفمبر وديسمبر الماضيين، عندما كنا منافسين حقيقيين في دوري الأبطال، لكن السبب وراء ذلك، هو أننا كنا نحقق نتائج جيدة في الدوري".

واختتم تصريحاته: "في دوري الأبطال، أنت تلعب في أنفيلد، ومع برشلونة، وريال مدريد، وروما، وبايرن، واليونايتد، ويوفنتوس وجميع الأندية كبيرة، بالطبع سنحاول الفوز بهذا اللقب، لكنني لا أعتقد أن عدم الفوز به لخمس سنوات قادمة سيكون كارثة".

وفاز جوارديولا بلقب دوري الأبطال، مرتين مع برشلونة، في 2009 و2011، ومنذ ذلك الحين لم يصل لنهائي البطولة سواء مع بايرن ميونيخ أو مانشستر سيتي.



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