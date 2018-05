السلطات الصحية البريطانية تعلن مغادرة سكريبال للمستشفى

المتوسط:

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الجمعة، أن سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في بريطانيا في شهر مارس/آذار غادر المستشفى، بحسب رويترز.

وعثر على سكريبال فاقدا الوعي على مقعد يوم الرابع من مارس/آذار في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا مع ابنته التي خرجت من المستشفى الشهر الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس في بيان “إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرجي سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى”.

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب وطردت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة أكثر من 100 دبلوماسي روسي.

فيما نفت موسكو ضلوعها في الهجوم وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.

