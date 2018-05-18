إسرائيل تستكمل بناء جدار أمنى جديد على الحدود مع الأردن

ذكر تقرير إخباري ،اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية استكملت مؤخرًا عملية بناء جدار جديد يمتد لمسافة 34 كيلومترا بين مدينة إيلات والقرية التعاونية "سامار" في منطقة "العربا" على الحدود مع الأردن.

وبحسب هيئة البث الإٍسرائيلي ، يهدف هذا الجدار الذي بلغت تكاليف بنائه 188 مليون شيكل إلى حماية مطار "رامون" الجديد المقام في هذه الأيام في منطقة "تمناع" والمتوقع تدشينه في شهر مارس القادم.(الدولار يساوي 59ر3شيكل).

ويبلغ ارتفاع هذا الجدار في المقطع المحاذي للحدود مع الأردن نحو ستة أمتار وهو محصن بشكل لا يمكن اختراقه بواسطة مواد متفجرة.

كما يبلغ ارتفاع مقطع الجدار المتاخم لمطار رامون نحو 26 مترًا بغية التصدي لصواريخ كتف قد تطلقها عناصر إرهابية صوب الطائرات التي ستقلع وتهبط في المطار الجديد.

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