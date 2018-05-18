تعرف على الجنسيات الأكثر تتويجًا بلقب البريميرليج

بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حصد كل من جابريل خيسوس وإيديرسون ودانيلو ميداليات التتويج، لتصبح بالتالي البرازيل ثالث أكثر دولة في العالم يتوج لاعبوها بلقب البريميرليج فقط خلف كل من إنجلترا وفرنسا، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فمنذ أن انطلق الدوري الإنجليزي تحت مسمى "البريميرليج" في عام 1922، توج 259 لاعبا من 47 دولة مختلفة باللقب، ومن بينهم عدد لا بأس به من اللاعبين الإسبان وآخرون من هولندا، إلى جانب بعض الدول غير المشهورة في عالم كرة القدم مثل لاتفيا وليبيريا وجامايكا.

وبكل تأكيد يتصدر اللاعبون الإنجليز القائمة كأكثر من حصدوا لقب الدوري الإنجليزي بواقع 85 لاعبًا من أصل 259 لاعبًا أي بنسبة 33%، وبعيدًا عن اللاعبين الإنجليز، أسهم مدرب أرسنال أرسين فينجر في إحداث ثورة فرنسية في الدوري الإنجليزي.

وتعد فرنسا ثاني أكثر الجنسيات تتويجًا باللقب من خلال 11 لاعبًا توجوا باللقب 26 مرة من قبل، وكان آخرهم لاعبي السيتي إيميريك لابوتي وبينجامين ميندي.

والغريب في الأمر أن الكرة الإيطالية لم تحصد لقب البريميرليج سوى مرة واحدة فقط وكان ذلك عبر المهاجم ماريو بالوتيلي، عندما مرر كرة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2011- 2012 إلى سيرجيو أجويرو.

فعلى الرغم من تألق كل من جيانفرانكو زولا وجيانلوكا فيالي وتتويجهما بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية مع تشيلسي، فإنهما لم يتمكنا من التتويج بلقب الدوري، وبالتالي حصدت إيطاليا اللقب مرة واحدة مثل كل من ليبيريا ولاتفيا وجنوب إفريقيا عبر كل من كريستوفر وريا مع أرسنال وإيجور ستيبانوفس مع أرسنال وكويتون فورتشين مع مانشستر يونايتد على الترتيب.

ومع وجود عدد كبير للغاية من الجنسيات في الدوري الإنجليزي، يبدو من الصعب تذكر أول لاعب يتوج باللقب لكل دولة، ولكن ذلك ليس في حالة كلاوديو برافو الذي بات أول لاعب من تشيلسي يتوج باللقب متفوقًا على مواطنه أليكسيس سانشيز الذي لم يتوج باللقب بعد.

ومن بين الجنسيات التي لم تتوج بلقب الدوري الإنجليزي كثيرًا هي ألمانيا والبرتغال، فالبرتغال تملك 8 ميداليات مقابل 6 ميداليات فقط لكل من بلجيكا وألمانيا.

وحصدت ألمانيا ميداليتها عبر كل من إلكاي جندوجان وليروي ساني ويانز ليمان وروبرت هوث ومايكل بالاك وأندري شورلي.

وبعيدًا عن القارة الأوروبية، هناك الكثير من النجاحات التي تحققت في البريميرليج عبر كل من البرازيل والأرجنتين، فهناك 13 لاعبًا من البرازيل توجوا باللقب من قبل، فإضافة إلى خيسوس وإيديرسون ودانيلو هذا العام، سبقهم كل من أوسكار وديفيد لويز وويليان وأليكس وراميريس وفيليبي لويز وجوليانو بيليتي، أما الأرجنتين فتوجت باللقب عبر 9 لاعبين من بينهم 7 لاعبين من صفوف قطبي مانشستر واثنان فقط من أندية أخرى وهما هيرنان كريسبو مع تشيلسي وليورناردو أولوا مع ليستر سيتي.

وبالنظر إلى جميع الجنسيات، نجد أن هناك 33 جنسية توجت باللقب أكثر من مرة عبر لاعب واحد فقط، وتملك القارة الإفريقية تاريخًا كبيرًا في البريميرليج سواء عبر ديديه دروجبا أو يايا توريه أو رياض محرز، في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن ميداليتها الأولى عبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة قائمة الأندية التي توج بها أكبر عدد من اللاعبين بلقب البريميرليج من خلال 86 لاعبًا ومن ثم تشيلسي بـ60 لاعبًا وأرسنال بـ42 لاعبًا ومانشستر سيتي بـ35 لاعبًا وليستر سيتي بـ19 لاعبًا وبلاكبرن روفرز بـ15 لاعبًا.

من يحصل على الميدالية؟

يتوجب على أي لاعب أن يخوض 5 مباريات على أقل تقدير للفوز بميدالية التتويج بالدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يحصل فيه الفريق البطل على 40 ميدالية، وبالتالي يمكن للنادي منح اللاعبين ميدالية في حال لم يشاركوا في المباريات الخمس المطلوبة.

وفيما يلي إجمالي عدد اللاعبين الذين توجوا بلقب الدوري الإنجليزي من قبل:

إنجلترا: 85 لاعبًا

فرنسا: 26 لاعبًا

البرازيل: 16 لاعبًا

إسبانيا: 13 لاعبًا

هولندا: 12 لاعبًا

الأرجنتين- البرتغال: 8 لاعبين

بلجيكا- ألمانيا- صربيا: 6 لاعبين

جمهورية أيرلندا: 5 لاعبين

كوت ديفوار- اسكتلندا- ويلز: 4 لاعبين

التشيك- الدنمارك- غانا- نيجيريا- النرويج- السويد: 3 لاعبين

أستراليا- النمسا- البوسنة- الكاميرون- اليابان- مونتينجرو- أيرلندا الشمالية- أوكرانيا: لاعبان

الجزائر- بلغاريا- تشيلي- كولومبيا- الإكوادور- أيسلندا- إيطاليا- جامايكا- لاتفيا- ليبيريا- المكسيك- بولندا- رومانيا- جنوب إفريقيا- كوريا الجنوبية- سويسرا- ترينداد وتوباجو- أوروجواي: لاعب واحد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا