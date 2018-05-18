ديشامب يكشف عن السر وراء استبعاد لاكازيت ومارسيال من المونديال

أعلن ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي عن قائمة الديوك التي ستشارك في مونديال روسيا الصيف المقبل، والتي شهدت العديد من الغيابات مثل ألكساندر لاكازيت وأنتوني مارسيال لاعبي أرسنال ومانشستر يونايتد على الترتيب، على الرغم من وجودهما في المباريات الودية التي خاضتها فرنسا في شهر نوفمبر الماضي، وسجل لاكازيت هدفين في التعادل مع ألمانيا 2-2، بينما قدم مارسيال مستوى مميزا في الفوز على روسيا 3-1.

وعن هذا الأمر قال ديشامب: "كانا جيدين للغاية في ودية ألمانيا في شهر نوفمبر، ولكن الفريق ككل كان في حالة جيدة، ويجب العلم أنها كانت مباراة ودية ليس أكثر حتى لو كان الخصم ألمانيا، وسبق أن اعتمدت على الثنائي في مواقف عديدة كأساسيين أو بدلاء، وأملك تحليلا كاملا استنتاجا على ما أظهروه والدور الذي يمكن أن يلعبوه في كأس العالم".

وأضاف ديشامب: "تعرض لاكازيت للإصابة في شهر مارس وعاد مارسيال وكانت هناك منافسة كبيرة، ولكني أفضل كلا من جيرو وجريزمان ومبابي وفقير كمهاجمين محوريين بإمكانهم أيضًا اللعب في مراكز مختلفة، ويكفي مشاهدة مستوى مبابي مؤخرًا أمام روسيا، للتأكد من عدم حاجتنا إلى ضم الكثير من اللاعبين في نفس المركز".

يذكر أن فرنسا توجد في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب كل من الدنمارك وأستراليا وبيرو.

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