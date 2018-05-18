تكساس.. إطلاق نار في مدرسة ثانوية يوقع عدداً من القتلى

عين ليبيا

قتل عدد من الأشخاص خلال إطلاق نار وقع صباح الجمعة في إحدى المدارس الثانوية في منطقة سانتافي بولاية تكساس الأميركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في المدرسة التي عثر فيها على متفجرات أيضا.

وقال مصدر في سلطات إنفاذ القانون إنه تم احتجاز الشخص الذي يشتبه بأنه نفذ الهجوم على المدرسة التي تبعد قرابة 48 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من هيوستون.

وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر بالقول:” إطلاق نار في مدرسة في تكساس.. تقارير أولية لا تبشر بخير.. فليبارك الله الجميع”.

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