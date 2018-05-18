ريهام عبد الغفور تودع الجرسون وتظهر بالشعر الطويل في الرحلة

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور، في مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذي شاركت في بطولته رمضان الماضي، بلوك غريب علينا، بعدما قصت شعرها، وظهرت بشعر قصير جدًا، الأمر الذي سبب دهشة لبعض متابعيها، ولكنها بررت ذلك بالكآبة التي سيطرت عليها بسبب المسلسل، لذلك لجأت لقص شعرها للخروج من الحالة النفسية السيئة.

وخلال ماراثون رمضان الحالي، أثارت ريهام عبد الغفار الجدل من جديد، بعد ظهورها في مسلسل "الرحلة"، حيث ظهرت وهي ترتدي باروكة سوداء طويلة، ويبدو أن ريهام قررت التغيير من مظهرها الذي اعتدنا عليه الفترة الأخيرة خلال ظهورها في المناسبات الرسمية والبرامج التليفزيونية بقصة شعر قصير للغاية (الجارسون)، لكن يبدو أنها اتجهت للتغيير مع عرض البرومو الأول للمسلسل وظهرت خلاله ريهام وهي مرتدية باروكة سوداء طويلة.

الشعر الطويل الذي ظهرت به ريهام، كان غريبا على المشاهد، لكنه ليس سيئا، ويناسب كل الفتيات، عكس الشعر القصير، الذي لا يناسب كل الوجوه، فالشعر الطويل يمتاز بأنه يجعل الوجه يبدو أنحف، كما أنه يخفي المناطق المربعة في الوجه.

اختلفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن باقي الفنانات اللاتي تخلين عن الشعر الطويل، وظهرن بقصات جريئة ومنهن الفنانة غادة عبد الرازق التي اختارت قصة "الجرسون" في ضد مجهول، والفنانة هيفاء وهبي التي اختارت قصة "البوب" في لعنة كارما، وأيضًا أصالة وناهد السباعي، ويسرا اللوزي ومنة شلبي.

ظهرت ريهام عبد الغفور بلون شعر مميز "عسلي"، وذلك في عام 2014، وكان هذا أول تغيير تقوم به بعدما اعتاد الجمهور عليها بالشعر البني الغامق القصير، ثم شاركت في مسلسل "تفاحة آدم"، بالشعر الطويل خلال تجسيدها دور فتاة سورية، ولكنها كانت تتعمد الظهور به بشكل كيرلي وليس مفرودا مثلما ستظهر في مسلسلها الحالي الذي عرض بداية شهر رمضان "الرحلة".

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