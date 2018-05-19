أردوغان يدعو إلى وحدة المسلمين وينتقد أساليب الوحشية النازية لإسرائيل

شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أعمال العنف التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بممارسات النازيين في الرايخ الثالث بألمانيا، وذلك بعد فترة وجيزة من مشاركته في تجمع حاشد دعا فيه إلى وحدة المسلمين.

وقال أردوغان مساء اليوم الجمعة لدى افتتاح قمة خاصة للدول الإسلامية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامى في إسطنبول: "بين الفظائع التي مورست بحق اليهود في أوروبا قبل 75 عاما وبين ما يتعرض له إخوتنا اليوم في غزة، لا يوجد أي فارق".

وأضاف أردوغان قائلا: "إن أبناء أولئك الذين عذبوا خلال الحرب العالمية الثانية داخل معسكرات الاعتقال بأبشع الطرق، يهاجمون اليوم فلسطينيين أبرياء، بطرق لا تقل عن مناهج النازيين بشاعة".

وقبل ذلك بساعات فقط، دعا أردوغان إلى وحدة المسلمين لمواجهة إسرائيل في تجمع حاشد حضره مئات الآلاف من الأشخاص.

وتحدث أردوغان وحلفاؤه السياسيون في التجمع حيث لوح المتظاهرون بأعلام تركية وفلسطينية بعد أيام من مقتل 62 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال سياسيون معارضون إن الرئيس التركي يستفيد من أحداث غزة قبل إجراء انتخابات مبكرة في تركيا الشهر المقبل.

وقال أردوغان مخاطبا الجماهير المحتشدة :" لقد فشل العالم الإسلامي في اختبار القدس .. ليس العالم الإسلامي وحده بل الإنسانية جمعاء قد فشلت في اختبار القدس".

ووجه أردوغان الاتهامات بأنه منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل قرن من الزمان، لم تعرف القدس، المدينة المقدسة لثلاث ديانات، السلام.

وقال أردوغان "لقد بات المسجد الأقصى أكثر عرضة للتدنيس بشكل متكرر بأحذية الصهاينة المتطرفين".

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