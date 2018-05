الشرطة الأمركية تعلن مقتل 8 أشخاص في حادث تكساس

المتوسط:

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص، إثر إطلاق مسلح النار داخل مدرسة ثانوية بولاية تكساس.

ونقلت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية عن الشرطة القول إن أغلبية القتلى من الطلاب، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال شخصين مشتبه بهما يعتقد بأن أحدهما طالب.

وأضافت أن من بين المصابين ضابط شرطة جراء الحادث الذي وقع بمدرسة «سانتا في» الثانوية بالقرب من منطقة «غالفستون» جنوب شرق مدينة هيوستن.

