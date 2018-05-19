اخبار

الشرطة الأمركية تعلن مقتل 8 أشخاص في حادث تكساس

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص، إثر إطلاق مسلح النار داخل مدرسة ثانوية بولاية تكساس.

ونقلت شبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية عن الشرطة القول إن أغلبية القتلى من الطلاب، مشيرة إلى أنه جرى اعتقال شخصين مشتبه بهما يعتقد بأن أحدهما طالب.

وأضافت أن من بين المصابين ضابط شرطة جراء الحادث الذي وقع بمدرسة «سانتا في» الثانوية بالقرب من منطقة «غالفستون» جنوب شرق مدينة هيوستن.

The post الشرطة الأمركية تعلن مقتل 8 أشخاص في حادث تكساس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك