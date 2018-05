«التعاون الإسلامي» تطالب بالتدخل الدولي لحماية الفلسطينيين

المتوسط:

طالبت منظمة التعاون الإسلامي بتوفير الحماية الدولية لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال إيفاد قوة دولية للحماية، معرب عن إدانتها للجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الدول الـ57 المنضوية في المنظمة في البيان الختامي في ختام قمة استثنائية في اسطنبول مساء الجمعة: “ندعو الى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال اجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية”.

وأكدت القمة من جهة ثانية على ادانتها “بأشد العبارات الاعمال الاجرامية للقوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة” حيث قتل الاثنين حوالى 60 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية.

واتهم البيان الختامي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوفير “الدعم” لاسرائيل في ارتكابها هذه “الجرائم الوحشية”، مشيرا الى ان هذا الدعم “يتّخذ أشكالا منها حماية الاحتلال الاسرائيلي من المساءلة في مجلس الامن الدولي”.

ولفت البيان الى ان “هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الادارة الاميركية غير القانوني نقل سفارتها رسميا من اسرائيل الى مدينة القدس المحتلة، مما شجّع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في سلوكها الارعن تجاه المدنيين الفلسطينيين”.

واعتبر البيان خطوة واشنطن بنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس “عملا استفزازيا وعدائيا موجها ضد الامة الاسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

