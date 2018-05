المتوسط:

لقى أكثر من مئة شخص مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الكوبية قرب مطار هافانا الدولي، حسب وسائل إعلام حكومة محلية.

وقال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، الذي وصل إلى مكان الحادث عقب وقوعه، إن “عدد الضحايا كبير”، وبحسب صحيفة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم، فإن ثلاثة أشخاص نجوا وهم في “حالة خطيرة” بالمستشفى.

وأوضح التلفزيون الحكومي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بقليل، وأنها كانت في رحلة داخلية من العاصمة الكوبية إلى مدينة هوليغوين شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود أنهم رأوا أعمدة دخان، وقد هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكتبت إذاعة “هابانا” على حسابها بموقع تويتر أن الطائرة سقطت على الطريق السريع بين بوييروس وهافانا، قرب المطار.

وقالت وكالة الأنباء الكوبية “برنسا لاتينا” إن الطائرة أجرتها الخطوط الجوية الكوبية من شركة مكسيكية.

The post مصرع 100 شخص فى حادث تحطم طائرة ركاب فى كوبا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية