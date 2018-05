المتوسط:

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الأمارات، الدكتور أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذى يقوم بزيارة لدولة الإمارات بدأت مساء الجمعة، وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وتناقشا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية عن مصدر مسئول أن زيارة رئيس الوزراء الاثيوبى ستسهم فى تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأثيوبيا خلال المرحلة المقبلة بما يلبى تطلعات قيادتى البلدين وشعبيهما الصديقين، وأنه تم خلال اللقاء الذى حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الاماراتى استعراض علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والآفاق المستقبلية الواعدة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن سياسة دولة الإمارات الثابتة تجاه توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة مشيرا إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات طيبة ومتطورة مع أثيوبيا فى إطار حرص قيادتى البلدين على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك فى المجالات كافة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأثيوبى متانة وتميز علاقات بلاده مع دولة الإمارات معربا عن ثقته فى أن هذه العلاقات ستشهد مزيدا من النمو والتطور فى مختلف المجالات.

The post رئيس وزراء إثيوبيا يزور الإمارات ويلتقى بالشيخ محمد بن زايد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية