الخارجية التونسية: الإعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل يدخل المنطقة فى دوامة عنف

قال وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى،إن القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ساهم بشكل كبير فى تكريس هذا التوجّه ومثّل عاملا إضافيا لمزيد من تعقيد الأوضاع ودفْع المنطقة نحو دوامة جديدة من التوتّر والعنف وعدم الاستقرار.

وأكد الجيهيناوى أن ما تشهده الأراضى الفلسطينية اليوم من قتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفه من حصيلة ثقيلة فى أعداد الشهداء والمصابين أمر مدان ومرفوض بكلّ المقاييس القانونية والإنسانية.

وقال الجهيناوى -فى كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى خلال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامى بإسطنبول- -حسب البيان الصادر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية- المجتمع الدولى والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسئولياتها والتدخّل الفورى لوضع حدّ لهذه المظلمة التاريخية وللممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، كما دعا إلى تضافر كل الجهود لمساندة الشعب الفلسطينى الشقيق وتوسيع دائرة الاعتراف الدولى بحقوقه المشروعة، وبالوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدس الشريف، باعتبار رمزيتها ومكانتها المحورية لدى كل الشعوب العربية والإسلامية وفى قضية السّلام.

